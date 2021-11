Calcio, Seconda Categoria A. Vadino inarrestabile: Nuova Sanstevese battuta per 2-1 e domenica può arrivare l'aggancio in vetta

Il Vadino cala il poker e, nel posticipo serale del 'Riva', trova il quarto successo di fila, in altrettante partite disputate nel girone A di Seconda Categoria. I neroarancio salgono al secondo posto solitario in classifica con 12 punti mentre la Nuova Sanstevese, ieri diretta dalla tribuna dallo squalificato Mister Tiziano Rocco (fermato per un turno dopo il discusso derby del week-end precedente), rimane ferma a quota 9 insieme alla Villanovese.

Il Vadino si porta subito in vantaggio con il centravanti Milazzo, alla quarta realizzazione in stagione. Il difensore Prudente, al rientro dalla squalifica e capitano dei suoi data l'assenza di Licata, sembrava chiudere la contesa ad un quarto d'ora dal termine, sfruttando i suoi centimetri in proiezione offensiva, ma il rigore di Giribone dimezzava lo svantaggio nel recupero.

Un gol che 'sporcava' il clean-sheet del portiere Scola ma sostanzialmente inutile ai fini del risultato.

Nel prossimo turno il Vadino, impegnato nel derby contro il Ceriale B, avrà la grande occasione per agganciare la vetta, dato che la Virtus Sanremo osserverà il turno di riposo. Mentre i ragazzi di Rocco se la vedranno con la Villanovese di mister Morbelli, in un match che vale il terzo posto della classe.

IL TABELLINO

VADINO - NUOVA SANSTEVESE 2-1

Marcatori: 16' Milazzo, 76' Prudente (V); 91' rig. Giribone (R)

VADINO - Scola; Basso, Valentino, Bonsignorio, Prudente cap., Balbo, Ancona, Pollio, Milazzo, Tomao, Gattuso. A disposizione: Pastorino, Cotta, Vigorito, Miserendino , Caino, Seghezzi, Conforti, Abbattista, Santanelli. All.: Giunta

NUOVA SANSTEVESE - Kodraj; Romanelli C., Gonzales, Tahiraj, Grassi, Natali, Martini, Valle, Viola, Secondo, Romanelli L. A disposizione: Lucà, Chirico, Cottino, Giribone, Di Martino, Ruggiero. All.: Rocco