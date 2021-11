E' presto per dire se il Legino ha trovato le marce giuste per scalare la classifica e tornare a stretto giro di posta a competere per la vetta del campionato.

Quel che è certo, però, è che con l'infermeria sempre meno affollata i verdeblu sono riusciti a trovare continuità tecnica e di rendimento.

Mister Fabio Tobia non pone il carro davanti ai buoi, ma i successi con Serra Riccò e Camporosso hanno regalato ossigeno prezioso e soprattutto morale alla formazione savonese.