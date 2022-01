Calcio. Numerosi casi Covid nella Letimbro. I gialloblu saltano l'ultimo allenamento e aspettano novità sul rinvio

Cancelli chiusi ieri sera per la Letimbro che, a differenza del canonico iter di avvicinamento al match di campionato (domenica con la Sampierdarenese), non ha disputato l'allenamento del venerdì sera.

Il motivo è semplice, il gruppo squadra gialloblu ha diversi casi di Covid19 riscontrati, seppur non sia stato sancito ufficialmente ancora il rinvio.

La notizia potrebbe arrivare oggi, ma secondo alcuni rumor i gialloblu non avrebbero comunicato al Comitato Regionale Ligure le variazioni al gruppo squadra (quattro in entrata e quattro in uscita), pur sottintese, per il club gialloblu, date le operazioni di mercato ultimate a dicembre, l'assenza di un settore giovanile, e la decisione di aderire a un gruppo squadra inferiore alle 25 unità.

Al momento i convocati sarebbero 15, di cui tre portieri.