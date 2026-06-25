Calciomercato | Cengio, tra i pali c'è Umberto Ferro: "Uomo spogliatoio e portiere dal valore indiscutibile"

L'annuncio granata:
"La società è lieta di comunicare l'approdo in granata di Umberto Ferro.
Umbe in realtà ci ha già dato una grossa mano nella stagione passata, difendendo con onore la nostra porta nella vittoriosa trasferta di Camporosso, in un momento di difficoltà.
Classe 1999, porta con sè esperienza e qualità maturate con le maglie di Millesimo, Aurora e Carcarese. Oltre al valore tecnico indiscutibile c'è molto di più: una grandissima persona, l'innesto perfetto per il nostro spogliatoio.
Averlo a pieno regime per tutta la stagione arricchisce la qualità del nostro parco portieri, portando un'ulteriore ventata di entusiasmo".