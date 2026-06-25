Calcio | L'Andora annuncia una partnership con il San Bartolomeo Cervo: "Settori giovanili in difficoltà, l'unione fa la forza"

L'A.S. Andora 1966 e il San Bartolomeo Cervo Academy hanno ufficializzato un accordo formale tra i due club per ottimizzare le proprie risorse a livello di settore giovanile.

"Questa partnership - si legge nella nota - nasce dall'esigenza di voler alzare il livello organizzativo e tecnico reciproco e niente più di un accordo tra due società vicine geograficamente e amiche da sempre può migliorare questi aspetti consapevoli da ambo le parti che la propria tradizione e la propria storia non si possono cancellare, ma in questa fase delicata che sta vivendo il calcio italiano dove i numeri dei praticanti nel settore giovanile diminuiscono di anno in anno, il principio del proverbio "l'unione fa la forza" è perfettamente calzante per fotografare questa collaborazione".

I due sodalizi hanno specificato i termini tecnici della partnership.

"L'accordo principalmente consisterà nella condivisione di una linea tecnica, nella realizzazione di leve e squadre complete e competitive, nell'ausilio per eventuali emergenza nell'utilizzo delle reciproche strutture.

Fiore all'occhiello di questa partnership sarà anche l'affiliazione già in essere del San Bartolomeo Cervo Academy con l'AS Monaco FC, che sarà estesa ad entrambe i settori giovanili che potranno usufruire di tecnici qualificati del settore giovanile monegasco e allenamenti congiunti con cadenza mensile presso le loro strutture o presso quelle delle 2 società liguri.

Il fine di questo grande passo è quello di mettere in condizione più bambini o ragazzi di potersi allenare e crescere in un contesto sano e organizzato e nel massimo del possibile anche competitivo".

A breve inizieranno gli Open Day.

"Nei prossimi giorni comunicheremo il calendario degli Open Day di tutte le squadre per la prossima stagione che si svolgeranno su entrambe le strutture delle 2 società".