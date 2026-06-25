Calcio | Calizzano, batte forte il cuore giallorosso: presto potrebbe tornare la Prima Squadra

Il settore giovanile non si è mai fermato, ma qualcosa sembra finalmente muoversi anche in tema di Prima Squadra. Non c'è ancora l'ufficialità, ma le indiscrezioni che arrivano dall'ambiente giallorosso parlano di un progetto sempre più concreto per riportare il Calizzano sui campi da gioco.

La strada scelta, almeno inizialmente, non sarebbe quella del ritorno nei campionati federali FIGC. Per questo motivo la società starebbe valutando una ripartenza graduale attraverso il campionato ACSI, una soluzione che consentirebbe di gettare fonamenta solide senza compiere il passo più lungo della gamba.

Alla base del progetto ci sarebbe un gruppo di giovani del territorio, affiancati da dirigenti e appassionati che non hanno mai smesso di credere nei colori giallorossi. L'obiettivo non sarebbe tanto quello di inseguire risultati immediati, quanto di ricostruire nel tempo uno "zoccolo duro" capace di garantire continuità e permettere, eventualmente, di alzare l'asticella nelle prossime stagioni.

Nelle ultime settimane i contatti si sarebbero intensificati e il clima attorno all'iniziativa appare positivo. Proprio per questo motivo, pur in assenza di annunci ufficiali, la sensazione è che il cantiere sia ormai ben avviato e che presto possano arrivare novità più concrete.

Intanto il messaggio che filtra è chiaro: il Calizzano vuole provarci. E chissà che questa prima indiscrezione non serva anche a risvegliare qualche nostalgia. Perché quando una maglia e una storia appartengono a un paese, basta poco per ritrovare entusiasmo, vecchi amici e nuove energie da mettere a disposizione della causa.

L'impressione è che qualcosa si stia davvero muovendo. Per l'ufficialità ci sarà ancora da attendere, ma a Calizzano il pallone potrebbe presto tornare a rotolare.