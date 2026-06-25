Calcio | Dal Genoa al Rapid Bucarest, il loanese Eros Giglia entra nello staff tecnico della prima squadra rumena

Dal ponente ligure a Bucarest il passo può essere inaspettatamente breve.

Il Rapid, storico club della massimo divisione rumena, ha infatti annunciato l'ingresso nello staff tecnico Eros Giglia.

Trenta anni, Giglia ha conseguito le licenze FIGC e UEFA B presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ed è specializzato nello sviluppo delle prestazioni atletiche.

Negli ultimi due anni ha lavorato nel vivaio del Genoa come preparatore, scalando rapidamente le posizioni fino ad approdare alla formazione Primavera. Il suo arrivo al Rapid si inserisce nelle forti sinergie societarie tra i due club, entrambi di proprietà dell’imprenditore Dan Șucu.

Giglia ha costruito il proprio percorso dalle basi, iniziando dal calcio dilettantistico. Da giocatore ha vestito le maglie di Baia Alassio e San Francesco Loano, prima di intraprendere la carriera da preparatore atletico. Tra le esperienze più significative spicca quella all'Albenga, culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza al fianco di mister Buttu, seguita dall'avventura all'Imperia. Il successivo approdo nel settore giovanile del Genoa ha rappresentato una naturale evoluzione del suo percorso professionale; ora, con il trasferimento al Rapid, per lui si apre un'importante opportunità nel panorama calcistico europeo.