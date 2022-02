Calcio, Albenga. Ferraro detta la linea: "Pochi fronzoli e molta concretezza. Sancinito? Sarei onorato di allenarlo"

Una nuova tappa, una delle più intriganti della sua carriera, attende a ore Flavio Ferraro.

Oggi pomeriggio l'allenatore valbormidese varcherà le porte del "Riva" da allenatore dell'Albenga, dopo le dimissioni di mister Alessandro Lupo e del vice Matteo Fiani.

Il tempo per crogiolarsi nelle emozioni è a dir poco ristretto, come conferma lo stesso tecnico bianconero.

Mister, l'intesa con il club è stata trovata in poche ore. La situazione è difficile, com'è stato il confronto con i vertici societari?

"Molto franco e schietto. Loro mi hanno descritto la situazione con grande trasparenza, io ho fatto altrettanto. A questo giro mi toccherà fare "solo" l'allenatore. La società è ben strutturata e ricca di competenze, io curerò esclusivamente ciò che accade sul rettangolo verde".

L'Imperia preme forte per Sancinito e l'Albenga non sembra volersi privare del giocatore. Rappresenta ancora un tassello su cui rifondare il progetto tecnico?

"Non ho mai avuto il piacere di allenare Sancinito e sarebbe per me un onore farlo. Parliamo del capitano della squadra, del capocannoniere bianconero, tira le punizioni, gli angoli e i corner: mi sembrano sufficienti questi dati per ribadire la centralità di Sancinito. Mi auguro che la società e il giocatore possano trovare un punto d'incontro".

E' curioso subentrare al primo posto in classifica.

"Fui esonerato da capolista a Savona. Altri tempi. L'Albenga nei mesi scorsi ha compiuto davvero un ottimo lavoro, ma per avere un quadro completo della classifica bisognerà attendere che si completi il quadro dei recuperi".

L'Albenga ha sempre avuto un quadro tattico chiaro, basato fin da subito sul 4-3-3. Sarà questa la strada da perseguire?

"Il percorso fino ad oggi è stato ottimo. Almeno inizialmente è giusto non toccare determinati meccanismi, puntando perchè no eventualmente anche a migliorarli. Mi confronterò comunque con gli elementi di maggiore esperienza della rosa al riguardo. La società ha anche palesato la propria intenzione di implementare l'organico, a seconda dei giocatori che arriveranno eventualmente ragioneremo se cambiare o meno assetto. Numeri a parte, non mi lancio in promesse, ma garantisco serietà e impegno. Albenga è una delle piazze più importanti della Liguria per tradizione e tifoseria. Usciremo con la maglia non sudata, sudatissima, magari anche a brandelli per far sì che ogni domenica ci sia qualche tifoso in più a sostenerci".