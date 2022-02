Calcio, Prima Categoria: savonesi tutte in campo nel pomeriggio. Il programma dei gironi A e B

I contagi da Covid19 stanno mollando la presa in quasi tutte le categorie, tanto che il programma di Prima, tranne qualche raro caso, è stato confermato in blocco.

Partendo dalla 13° giornata del girone A sarà una giornata di testa coda, con le prime della classe pronte a confrontarsi con chi sta lottando per non retrocedere.

La Carcarese raggiungerà infatti Borghetto, per il match con il fanalino di coda, così come l'Aurora sfiderà al Riva la San Filippo Neri. Percorso inverso per il Pontelungo, di scena ad Altare, mentre l'Andora riceverà l'Oneglia.