Pallanuoto. RN Savona senza portieri, Quinto espugna la Zanelli

La Carige Rari Nantes Savona ha perso, ieri pomeriggio, con l’Iren Genova Quinto, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per il recupero della 13^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2021/2022. 9 a 12 è stato il risultato finale della partita, in favore dei genovesi, che hanno approfittato delle numerose defezioni tra le fila del Savona. I biancorossi, infatti, hanno giocato privi dei due portieri Francesco Massaro e Nicolò Da Rold e dell’attaccante Nebojsa Vuskovic perché infortunati. A difendere la porta biancorossa è stato chiamato il giovane Andrea Turazzini (solo 15 anni) e a dargli supporto, come secondo portiere, è poi subentrato a metà del terzo tempo il difensore Andrea Urbinati. Una formazione, quindi, ampiamente rimaneggiata quella biancorossa che ha cercato di lottare al meglio delle sue forze.

Per sapere come procederà ora il Campionato di Serie A 1 bisognerà attendere che vengano disputate tutte le partite che sono state sospese causa Covid e le conseguenti comunicazioni del Settore Pallanuoto della FIN.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – IREN GENOVA QUINTO 9 – 12

Parziali (4 – 3) (1 – 3) (2 – 5) (2 – 1)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Turazzini, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Molina Rios, Rizzo, Caldieri, Bruni 2, Campopiano 4, Fondelli 1 (su rigore), Iocchi Gratta, Maricone, Urbinati.

Allenatore Alberto Angelini.

IREN GENOVA QUINTO: Pellegrini, Gambacciani, Di Somma 1, Villa, Panerai 2, Ravina 1, Fracas, Nora 5, Figari 3, Bittarello, Gitto, Guidi, Valle.

Allenatore Jonathan Del Galdo.

Arbitri: Stefano Pinato di Genova e Daniele Bianco di Rapallo.

Delegato Fin : Gianfranco Tedeschi di Genova.

Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 6 / 17 + 1 rigore realizzato.

IREN GENOVA QUINTO: 6 / 11.

Note:

Spettatori : 150.