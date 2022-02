Calcio, Legino. Carella replica a Marinelli: "Può concentrarsi sulla costruzione di un nuovo stadio, la concessione del Ruffinengo scade nel 2034"

Dopo le dichiarazioni rilasciate al nostro quotidiano online da parte del presidente del Savona, Simone Marinelli, sulla possibilità di poter concorrere per la concessione di altri impianti, oltre al Bacigalupo, la replica di Pietro Carella, massimo dirigente del Legino, non si è fatta davvero attendere:

"Ho sentito che il presidente Marinelli ha chiamato in causa lo stadio Ruffinengo, asserendo che tra 2 o 3 anni scadrà la concessione del Legino. Devo ahimè comunicare, anche per correttezza nei confronti dei vostri lettori, che le sue informazioni sono infondate. La concessione per il Ruffinengo, gestito dall' U.S. Legino scadrà nel 2034 per aver investito negli anni sulla struttura, anche a discapito di eventuali salti di categoria. Penso sia meglio che il presidente Marinelli si concentri sulla costruzione di un nuovo stadio".