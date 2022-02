Calcio. Promozione, derby d'alta quota tra Praese e Voltrese. Soccer Borghetto contro il Via dell'Acciaio, il Legino riceve il Golfo Dianese

Con il Serra Riccò a riposo, la 20^ giornata di Promozione propone ancora una volta incroci interessanti che potrebbero in parte ridisegnare la classifica, specie nei quartieri alti.

Sarà infatti il derby Praese-Voltrese il match clou di giornata, con la formazione gialloblu che cercherà di allungare momentaneamente in testa alla classifica in attesa dei vari recuperi ancora in programma.

Archiviato il rocambolesco 4-4 con il Ceriale, il Soccer Borghetto sarà di scena a Genova contro il Via dell'Acciaio, con la formazione di Biolzi, assestatasi a centro classifica, pronta a ricevere la Baia Alassio. In palio punti pesantissimi nel match tra Camporosso e Bragno, mentre il Legino di Tobia attende al "Ruffinengo" il Golfo Dianese.

Compiti ardui per la Veloce, impegnata in trasferta con il Vallescrivia terzo in classifica, e per il Celle fanalino di coda, che farà visita al Borzoli.

Aggiornamenti live dalle 15.00 su Svsport.it