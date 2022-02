Calcio. Serie D, la webcronaca diretta di Vado-Lavagnese

VADO - LAVAGNESE 3-0 (6' Cenci, 22' Aperi, 47' Cattaneo)

51' Cirillo rischia grosso rinviando addosso a Valenti, colpo nelle parti basse per l'attaccante bianconero che sembra comunque in grado di proseguire

49' la miglior occasione per la Lavagnese arriva grazie a una bella apertura di Lombardi a cercare Casagrande, diagonale di prima intenzione che si perde sul fondo

47' CATTANEO! CALA SUBITO IL TRIS IL VADO! Galvanio indisturbato se ne va sulla destra, palla in mezzo per il centrocampista classe '02 che di prima infila Bellesolo

46' nella Lavagnese fuori Romanengo e Crivellaro, al loro posto Oliveri e Casagrande

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con il Vado avanti 2-0 sulla Lavagnese, a segno Cenci e Aperi al 6' e al 22'. Tra poco il racconto del secondo tempo

45' uno di recupero

43' che palla di Capra in verticale a cercare Galvanio! Recupera la difesa ospite e l'occasione sfuma

39' è sempre l'ex Gavorrano e Savona il giocatore più pericoloso tra le file bianconere, altro destro a botta sicura parato da Cirillo

37' punizione dalla trequarti calciata dal solito Lombardi, bravo Tinti ad anticipare Bacigalupo pronto a colpire al limite dell'area piccola

35' Solari si gioca la carta Lazzaretti al posto di Giuffrida

26' annullato ad Aperi il gol del 3-0, Anselmo crossa in mezzo per il numero dieci, ma il primo assistente ferma tutto per posizione irregolare

25' ancora pericoloso Cenci dopo una sgroppata di Galvanio, sinistro a giro che termina un metro distante dall'incrocio dei pali. Tanti limiti in fase difensiva per la la Lavagnese

22' APERI FA QUINDICI IN CAMPIONATO! IL RADDOPPIO DEL VADO! Corner di Galvanio, spizzata di De Bode e zampata vincente del bomber siciliano sul secondo palo, nulla da fare per Bellesolo. 2-0 per i rossoblu

21' Solari chiede a gran voce a Giuffrida di alzare il proprio raggio d'azione, la Lavagnese continua a tenere il possesso muovendo palla da sinistra a destra con gli ex Savona Rovido e Lombardi

19' tante potenziali occasioni da una parte all'altra, questa volta tenta la soluzione dalla distanza Bacigalupo, ma la mira non è delle migliori

18' Capra se ne va in bello stile in mezzo a due avversari, scatto fulmineo e rasoterra velenoso sul quale Bellesolo si distende evitando guai peggiori

17' ci prova anche Rovido dal limite, conclusione centrale bloccata a terra dal numero uno vadese

16' gran destro di Lombardi, ma Cirillo è attento e alza in corner con un gran intervento

15' De Bode sbarra la strada a Rovido proprio all'ingresso dei sedici metri, punizione pericolosa per i levantini e giallo per il capitano rossoblu

13' alza il baricentro la Lavagnese in questi minuti, Vado che cerca di pungere in contropiede, dove si aprono spazi interessanti per il tridente Capra-Aperi-Galvanio

11' ancora pericolosa la squadra di Solari con la veloce ripartenza di Capra, Aperi difende palla in mezzo a quattro avversari e appoggia per Galvanio, sinistro masticato che termina di poco sul fondo.

6' CENCI! IL GOL DEL VADO! Azione spettacolare sulla sinistra orchestrata da Aperi, dai e vai con Capra e pallone in mezzo per il centrocampista rossoblu, piattone a porta sguarnita e rossoblu subito avanti!

4' buona iniziativa dei padroni di casa con Galvanio, doppia conclusione dal limite ribattuta dalla difesa ospite, poi viene fischiato un fallo in attacco allo stesso giocatore rossoblu

1' inizia la sfida al "Chittolina". Vado in completo rossoblu, divisa altrettanto tradizionale per la Lavagnese, con i classici colori bianconeri

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Cirillo; Tinti, De Bode, Brero, Anselmo; Cattaneo, Giuffrida, Cenci; Galvanio, Aperi, Capra.

A disposizione : Ghizzardi, Nicoletti, Casazza, Lazzaretti, Turone, Lagorio, Brondi, Napolitano, Quarta

Allenatore : Solari

LAVAGNESE: Bellesolo; Crivellaro, Avellino, Bacigalupo, Buffo; Romanengo, Ben Nasr, Amendola; Rovido, Valenti, Lombardi.

A disposizione : Ravetto, Casagrande, Sommovigo, Gatelli, Canovi, D'Arcangelo, Croci, Oliveri, Scarlino