Calcio. Giulio Ivaldi sarà vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti. La candidatura è stata ufficializzata stamane in assemblea

Si è tenuta questa mattina al "Tower Genoa Airport" l'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti. Alla presenza del consigliere nazionale FIGC Stella Frascà, del vicepresidente Coni Liguria Andrea Fossati, dell'assessore comunale al turismo e marketing territoriale Laura Gaggero e del consigliere regionale e comunale allo Sport Stefano Anzalone, si sono riunite le società liguri per designare i candidati alla presidenza, alla vicepresidenza vicaria e vicepresidenza area Nord della Lega Nazionale Dilettanti in vista dell'Assemblea elettiva nazionale in programma lunedì 21 marzo a Roma. La scelta è ricaduta rispettivamente su Giancarlo Abete (attuale Commissario Straordinario LND),Christian Mossino (attuale presidente Piemonte e Valle d'Aosta) e Giulio Ivaldi.

Per Ivaldi, 67 anni dirigente genovese alla guida della LND Liguria dal dicembre 2016 dopo aver diretto il Settore Giovanile Scolastico, questo riconoscimento nasce inizialmente dalla volontà condivisa dai suoi 6 colleghi presidenti regionali del Nord di indicarlo quale loro rappresentante all'interno del Consiglio Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti per il prossimo triennio 2022-2024.

"E' un onore e in questo momento ricordo il mio predecessore Andrea Nicchiotti - spiega Ivaldi - Il mio pensiero va a mio papà, alla mia famiglia e a tutta la mia storia: cercherò di fare del mio meglio per portare a casa risultati concreti per le nostre società". Così Stella Frasca, consigliere nazionale FIGC, a proposito della candidatura di Ivaldi. "Un ottimo risultato per quello che la Liguria e Giulio hanno dimostrato in questi anni a livello di passione e voglia di risolvere i problemi con capacità di ascolto e volontà di mettersi continuamente a disposizione. Ivaldi è nel mondo del calcio dilettantistico da oltre 40 anni e conosce perfettamente le esigenze del territorio riuscendo a rapportarle a livello nazionale e a creare continuamente nuove sinergie per la crescita del movimento"

Questo il pensiero di Ivaldi sull'Assemblea Straordinaria. "Sono davvero molto felice per la partecipazione di tanti dirigenti all'Assemblea anche perché abbiamo avuto anche l'occasione di fare il punto della situazione dopo la pandemia - conclude Ivaldi - Vogliamo guardare avanti con nuove progettualità, legate all'impiantistica, alla formazione e alla promozione, e anche affrontare i nuovi problemi trovando le soluzioni come abbiamo fatto, in particolar modo, in questi difficilissimi ultimi due anni".