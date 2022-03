Volley: Carcare sugli scudi,, fermate le big dei campionati di Serie D

Un’altra settimana dedicata alle vittorie della Pallavolo Carcare. Nulla frena l’impeto della società Biancorossa, questa volta sotto il mirino sono finite le capoliste dei campionati di serie D regionale (maschile e femminile). Ovvia la soddisfazione nella società del Presidente Lorenzo.

SERIE D Femminile

L’acqua Calizzano annega le ragazze della Normac di Genova scese in valle per cercare prosciugare le leonesse di Carcare. Le attrezzate ragazze genovesi, hanno visto frantumarsi il loro cammino verso la vetta della classifica. Nulla si è potuto fare per arginare la ferrea difesa dell’Acqua Calizzano retta dalla Nicole MORAGLIO che ha intercettato anche gli attacchi dal punto scontato.

Altrettanto da incorniciare la regia della REVELLO molto intuitiva nel fornire la palla punto per gli attacchi laterali BELLANDI/FRECCERO/OTTONELLO nel momento che risultavano maggiormente liberi dal muro avversario. Rosea prestazione anche per i centri GUALLINI/ODELLA che hanno incentrato la loro prestazione sia nelle varie murate sia nelle palle piazzate nelle zone più sguarnite del campo avversario.

Una gara che consolida l’asperità del parquet di casa Carcare e la tenacia del mister FAZIO e in simbiosi con LORU che fanno da schiacciasassi alle prima in classifica annullandone la loro corsa prima fermando il Virtus Sestri ed oggi la Normac il tutto in quella bellissima cornice di pubblico accorso in maniera numerosa ed altrettanto rumorosa per sostenere le giovanissime ragazze del Carcare.





SERIE D MASCHILE

Emozioni al cardiopalma sia per la panchina della Gandolfo marmi di Carcare che quella dell’ortofrutta volley Alassio che, sino alla trasferta in terra valbormidese, non aveva ancora conosciuta la sconfitta da tre punti.

Mister GARRA sente l’importanza della gara e riesce a non trasmettere l’emotività e le preoccupazioni della pregara, ben consapevole dello spessore agonistico del ragazzi dell’Alassio e l’importanza di non deludere il folto e rumoroso pubblico che assisteva all’incontro.

Quindi si affida alla minuziosa e pressante cura dei particolari impartiti ai suoi ragazzi ben consapevole che la ricetta della vittoria la doveva trovare nell’arginare gli attacchi dalla posto 2 e 4 e quindi ha millimetricamente sistemato il libero sulle traiettorie che potevano filtrare dal muro di marmo della prima linea.

Così è stato e dopo l’iniziale vantaggio da parte dell’Alassio, la goliardia dei ragazzi biancorossi è emersa, set su set. I parziali 25/18 – 25/21 – 25/21 rappresentano la sintesi di una gara ricca di emozioni dove a farla da regina è stato proprio il gioco della pallavolo.

Al termine della dodicesima giornata, la Gandolfo Marmi Carcare si colloca degnamente al suo secondo posto a tre punti di distacco dall’Alassio ma con una gara ancora da recuperare, quindi tutto è in palio nulla è dato scontato.





La scia delle vittorie di casa “Carcare” si connotano con l’under 17 maschile della Tierrecubo che in casa propria vincono con un secco 3 a 0 a spese della formazione dell’Alassio.

Anche i maschietti dell’Under 15 Arnmec Carcare vincono 3 a 0 in terra finalese restando aggrappati a quel ormai affezionato primo posto.

L’unica sconfitta settimanale la si riporta nella prima divisione maschile dove la Quidam Carcare è stata costretta a capitolare in terra sanremese con un dignitoso 3 a 1

Nel settore femminile spicca la ridente vittoria su parquet esterno del Quiliano dove la formazione dell’under 18 a termine di 5 tiratissimi set, conquista due dei tre punti in palio, mantenendo un solido secondo posto utile per il prosieguo del campionato della fase play off.

Vittorie anche nel settore giovanile dove la società valbormidese si accaparra gare importanti specialmente quella dell’under 13 femminile dove le ragazze di Torresan strappano la loro prima vittoria in casa del Finale. Una corroborante vittoria che motiva ulteriormente le piccole leonesse.