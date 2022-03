Karate per bambini: a che età iniziare

Molti genitori si chiedono se le arti marziali siano gli sport adatti per i propri figli.Troppo spesso infatti queste discipline vengono accostate a termini e parole che non gli appartengono e che tendono a mettere in cattiva luce degli sport che, al contrario, possono essere davvero utili, insegnando ai bambini importanti regole di vita.

Bambini e karate perché questa disciplina sportiva fa bene

Al di là del combattimento in sé, che rappresenta sicuramente il fulcro di questo sport, il karate è molto di più.

Questo sport insegna importanti valori morali,tra i quali il rispetto per se stessi e per l'avversario;inoltre, è importante ricordare,che il karate non è una tecnica da combattimento bensì una tecnica di difesa.

Chi lo pratica, soprattutto se più piccolo, impara importanti virtù oltre alle tecniche specifiche di combattimento. Il karate, infatti, è utilissimo per sviluppare l'attenzione e la concentrazione.

Oltre al confronto con l'avversario,come tutte le arti marziali è caratterizzato dalle cosiddette “forme”, ossia esercizi psicomotori che riescono anche a ristabilire un determinato equilibrio fisico e mentale.

Ci sono importanti benefici anche per il corpo e per l'organismo; in particolare, attraverso il karate è possibile acquisire una corretta postura.

L'insegnante di karate non si limita soltanto ad insegnare all'allievo come difendersi ma anche come mantenere una giusta posizione e un corretto ritmo nei passi.

Può sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà sono tutti esercizi utilissimi anche per crescere in modo sano e mantenere una buona elasticità della colonna vertebrale e dei muscoli della schiena.

A che età si può cominciare il karate

Non esistono limiti d'età per cominciare il karate.Iniziare una disciplina di questo tipo quando si è ancora piccoli porta notevoli benefici, per non parlare del fatto che si ha più tempo per raggiungere gradi più elevati.

Nel karate, i gradi più alti sono molto difficili da raggiungere e richiedono tanto tempo, perciò prima si inizia e prima si raggiungono.

Iniziare questo sport intorno ai quattro anni può essere la scelta migliore.È quello, infatti, il momento in cui i bambini imparano a conoscere il proprio corpo e i propri riflessi e a coordinare i movimenti di braccia e gambe.

Cominciare da piccoli, inoltre, aiuta anche a sviluppare nuove amicizie che potrebbero durare anche tutta la vita.

Cosa serve per cominciare

Quando si comincia a fare karate è richiesto un particolare tipo di abbigliamento sportivo.

La tenuta da karate, così tipica, si chiama karategi ed è formata principalmente da una casacca di colore bianco, legata in vita con una cintura; quest'ultima cambia colore a seconda del grado di abilità del praticante. Si parte dal colore bianco fino ad arrivare a quello nero.

Non è difficile trovare materiale, vestiario tecnico e accessori sul mondo del karate e delle arti marziali, anche per chi vive in provincia e non può disporre di negozi specifici. Internet arriva in soccorso, offrendo ovviamente ampi assortimenti e prezzi molto competitivi. Ad esempio, sul sito Yoryushop, uno degli e-commerce più importanti in Italia sul mondo arti marziali,oltre al karategi e alle calzature specifiche indispensabili per fare questo sport, è possibile anche acquistare altri accessori.

Si trovano, tra le varie cose, protezioni come le conchiglie (per coprire le parti più delicate) e polsini o cavigliere (per aumentare l'agilità nei movimenti).

Gli accessori non sono obbligatori per iniziare la disciplina, ma sono un valido aiuto per chi la pratica con costanza.

Pronti a sposare questa splendida ed educativa disciplina sportiva?