Danza. Le ragazze di StellaInsieme trionfano a Livorno al Concours National

Terzo premio per Marta Cipresso come solista nella categoria di danza classica, Secondo premio per Noemi Garbarino e Gaia Tobia con un duo di contemporaneo; e infine Secondo Premio per il gruppo classico e il gruppo contemporaneo composti da Mariapaola Benzi, Alice Ciarlo, Nadia Cioncolini, Margherita Destefanis, Bianca Delfino, Matilde Giordana e Virginia Rissotto.