Calcio, Seconda Categoria. Il Plodio conquista matematicamente i playoff, Costa: "Un grande risultato ma non vogliamo fermarci qui"

Obiettivo playoff centrato per il Plodio, i biancoblù hanno infatti centrato gli spareggi promozione con la vittoria sulla Rocchettese, come auspicato dalla società ad inizio stagione. Dopo essere andati sotto su calcio di rigore nel primo tempo, gli uomini di Roso hanno ribaltato la situazione con le reti di Rossi, Luongo ed Andrea Costa. Quest’ultimo, capocannoniere della squadra con 12 centri, è così intervenuto:

“Sapevamo benissimo che non sarebbe stata una partita facile, non siamo entrati in campo con la giusta determinazione il primo tempo, ma siamo riusciti a ribaltarla con carattere all’inizio della ripresa. Noi prepariamo ogni partita come una finale ed è questo che ci ha permesso di arrivare a questo punto.”

L’attaccante è fortemente legato alla società rossoblù, di cui ne è anche dichiarato tifosi: “Affrontare la Rocchettese per me è sempre una sensazione strana, ho molti amici e sono legato a quei colori. Ma oggi indosso la maglia del Plodio e dalla prima all’ultima partita ho sempre dato il massimo, ho trovato un gruppo fantastico e sono felice di essere qui. La squadra ha una mentalità molto competitiva ed è un aspetto fondamentale, ora abbiamo ancora una battaglia contro la Carcarese e daremo il massimo anche in questo caso per vincere, vogliamo i 3 punti per volare direttamente in finale, poi si vedrà La cosa sicura è che non abbiamo paura di nessuno e daremo tutto per arrivare il più in alto possibile.”