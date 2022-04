Calcio. Vadino in campo già stasera, gli arancioneri cercano l'allungo ospitando il Ceriale B

La sensazione di ebbrezza lasciata dall'accesso alla finale di Coppa Liguria è ancora percepibile attorno al Vadino, ma gli arancioneri dovranno necessariamente calarsi in fretta nella combattuta relatà del campionato per mantenere quanto meno inalterato il proprio vantaggio rispetto alla Virtus Sanremo, l'autentica antagonista per la vittoria del girone A di Seconda Categoria.

Anzi, almeno per una notte gli arancioneri di Alessandro Giunta avranno l'opportunità di proiettarsi momentaneamente a +5, a patto però di battere il Ceriale B, in attesa delle partite di domani pomeriggio.

Le scorie soprattutto fisiche rischiano di essere un freno, ma gli ingauni puntano tutto sulla spinta emotiva per compiere un ulteriore passo verso la Prima Categoria.

Fischio d'inizio alle 20.30, arbitra Schiavon di Imperia.

Livescore su Svsport.it