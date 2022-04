Calcio. Promozione e Prima Categoria. Salvo i ripescaggi la valenza promozione dei playoff appare già compromessa

Pasqua è ormai alle porte e tra poche settimanale la regular season di tutti i campionati dilettantistici andrà a concludersi.

Alcuni verdetti sono già stati sanciti, ma per avere il quadro generale, sarà necessario attendere il completamento dei playoff e dei playout.

Per quanto concerne la portata degli spareggi promozione il panorama non appare dei migliori, complice l'alto numero di retrocessioni imposto dalla riduzione del numero delle squadre del campionato di Eccellenza (da 22 a 18) e dalla verosimile retrocessione di almeno una ligure dal campionato di Serie D.

Andiamo per gradi, prendendo in esame lo specchietto pubblicato dal Comitato Regionale Ligure dove tra bonus (promozione della squadra ligure partecipante ai playoff nazionali di Eccellenza e vittoria della squadra ligure della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza) e malus (retrocessione delle squadre della nostra regione in Serie D), viene distillato il sunto finale.

Nel caso si dovesse confermare la discesa in Serie D della Lavagnese (o di una qualunque ligure):

- si alzerebbe come risaputo a quattro il numero delle squadre retrocesse dai playout di Eccellenza in Promozione.

- le retrocessioni globali nei due gironi di Promozione salirebbero da cinque a sei

- il numero delle squadre promosse dai playoff di Seconda Categoria si ridurrebbe a sei

Nel malaugurato caso che anche l'Imperia dovesse accompagnare la Lavagnese in Eccellenza (o due squadre liguri qualunque):

- si alzerebbero a cinque il numero delle squadre retrocesse dai playout di Eccellenza in Promozione-

-le retrocessioni globali nei due gironi di Promozione salirebbero da cinque a sette.

il numero delle squadre promosse dai playoff di Seconda Categoria si ridurrebbe a cinque.

Si evince la totale assenza di promozioni dai playoff di Promozione e di Prima Categoria, riservato alle sole prime classificate dei vari gironi.

La vittoria dei playoff nelle categoria sopracitate, tolta ovviamente la possibilità di eventuali ripescaggi, garantirebbe infatti la promozione nella categoria superiore solo in un caso particolare:

- con nessuna retrocessione ligure dalla Serie D all'Eccellenza (ipotesi ormai ampiamente inverosimile) e la contemporanea vittoria della squadra ligure nei playoff nazionali di Eccellenza.

In sintesi, salvo per la graduatoria dei ripescaggi, i playoff di Promozione e Prima Categoria con altissima probabilità non garantiranno la promozione diretta.

