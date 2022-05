Calcio, Vado. Finalmente Didu: "Avverto grande fiducia da parte del club. Salvarsi con serenità dovrà essere il nostro primo obiettivo"

Sembrava dover essere di qualche giorno più lunga l'attesa per l'ufficialità dell'arrivo di Marco Didu sulla panchina del Vado.

Ieri mattina però la società della famiglia Tarabotto ha confermato l'accordo con l'ex tecnico del Chieri, emozionato e curioso per questa prima avventura in Liguria.







Mister, la stretta di mano è arrivata anche prima del previsto.

“Che ci stessimo parlando da qualche giorno ne eravate a conoscenza. Dovevamo trovare una quadra in particolar modo sulla strutturazione dello staff tecnico, ma alla fine è andato tutto per il meglio”.







La stima da parte della società è emersa da subito.

“Il Vado ha palesato la propria volontà fin dai primi momenti in cui è stata confermata l'interruzione del mio rapporto con il Chieri. Era una strada percorribile e da parte mie c'era voglia di intraprenderla”.







Per gli obiettivi è presto per sbilanciarsi.

“Evidentemente sì. Come dico sempre, fino a quando la palla non inizia a rotolare non può esserci un riscontro effettivo su quanto si è imbastito in estate. Tante volte abbiamo visto squadre apparentemente condannate alla retrocessione disputare poi ottime stagioni: fortunatamente passa tutto dal lavoro che si riesce a svolgere sul campo. Il livello della nostra stagione dipenderà da quanto presto riusciremo a raggiungere la quota salvezza.”.







Che linee d'azione saranno seguite? Prevarrà la filosofia di gioco o le caratteristiche di ogni nuovo arrivo?

“Non credo ci sia molto da stravolgere rispetto a quanto già di buono fatto vedere la passata stagione. La squadra ha dimostrato anche grande duttilità, difendendo a volte a quattro oppure a tre. Poi dipende molto anche dai giocatori a disposizione: ad esempio se hai disponibile un giocatore con le caratteristiche di Costantini puoi proporre in campo determnate giocate. Non dimentichiamoci nemmeno della scelta degli under, basilare per puntare a un buon campionato”.