Pallapugno: i risultati della nona giornata della Serie A Banca d'Alba-Egea con la situazione di tutti i campionati

I risultati della nona giornata della

SERIE A BANCA D'ALBA-EGEA

Nocciole Marchisio Cortemilia, Araldica Castagnole Lanze, Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese chiudono il girone di andata della Serie A Banca d'Alba-Egea ai primi quattro posti della classifica e conquistano l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Le formazioni si affronteranno, in gara secca e in data da definire, sul campo della migliore classificata: a Cortemilia (Nocciole Marchisio Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese) e a Castagnole delle Lanze (Araldica Castagnole Lanze-Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo). Le vincitrici andranno a giocarsi la finale, in programma sabato 27 agosto, alle 21, nello sferisterio di Bormida. Le semifinali si giocheranno ai nove giochi, mentre la finale agli 11.

L'ultimo turno del girone di andata è stato condizionato dagli infortuni con due forfait medici. Ancora ai box Gilberto Torino e Bruno Campagno, che hanno saltato le gare di Mondovì e Cortemilia. Punto a tavolino dunque per la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola e per la Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto; nessuna penalizzazione in classifica, invece, per la Alusic Merlese e la Pallapugno Albeisa.

Conquistano la seconda posizione e il punto per andare in semifinale di Coppa Italia l'Araldica Castagnole Lanze e la Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo: la quadretta astigiana di Cristian Gatto supera 9-7 la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto, mentre la formazione di Enrico Parussa s'impone 9-4 a Santo Stefano Belbo con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano. Punto anche per la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino: 8-9 con la Bormidese di Davide Dutto.



Classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia 8; Araldica Castagnole Lanze e Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo 6; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Roero Isolamenti Canalese 5; Acqua San Bernardo Subalcuneo, Bormidese e Virtus Langhe 4; Alusic Merlese 2; Pallapugno Albeisa 1.

* Araldica Castagnole Lanze secondo e Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo terza per vittoria nello scontro diretto.

* Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese quarta e Roero Isolamenti Canalese quinta per vittoria nello scontro diretto.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Nona giornata

Alusic Merlese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 0-9 forfait medico

Nocciole Marchisio Cortemilia-Pallapugno Albeisa 9-0 forfait medico

Fbc sabbiatura e verniciatura Augusto Manzo-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-4

Bormidese-Roero Isolamenti Canalese 8-9

Araldica Castagnole Lanze-Virtus Langhe 9-7

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

I risultati della sesta giornata di SERIE B

Serie B - Sesta giornata

Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-6

Acqua San Bernardo San Biagio-Pieve di Teco 9-1

Abrigo Albagrafica Ricca-Tealdo Scotta Alta Langa 2-9

Speb-Scotta Centro Incontri 9-1

Srt Progetti Ceva-Galvanotecnica Surrauto Monticellese sospesa per pioggia sul 7-8 (40-15), riprende lunedì 30 maggio, alle 20.30.

Peq Agri Don Dagnino-Morando Neivese 9-1

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

I risultati della sesta giornata di SERIE C1

Serie C1 - Sesta giornata

Imperiese-Castiati Assicurazioni Castagnole 2-9

Pallapugno Albeisa-Valle Bormida 9-6

Pieve di Teco-Cortemilia 9-6

Gottasecca-Bormidese 9-0

Lunedì 30 maggio ore 20.30

a Canale: Canalese-Amici del Castello

a Bubbio: Bubbio-Taggese

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

I risultati della quinta giornata di SERIE C2

Serie C2 Girone A - Quinta giornata

Subalcuneo-Caraglio 9-2

Neivese-Don Dagnino B 3-9

Merlese-Ceva 9-6

San Leonardo-Augusto Manzo A 1-9

Riposa: Prodeo

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Serie C2 Girone B - Quinta giornata

Peveragno-Gottasecca 4-9

Speb-Bormidese 1-9

Murialdo-Augusto Manzo B 6-9

Lunedì 30 maggio ore 20.30

a Monticello d'Alba: Monticellese-Ricca

ad Andora: Don Dagnino A-Pro Paschese

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

I risultati della quinta giornata di UNDER 21

Under 21 - Quinta giornata

Virtus Langhe A-Benese 0-9

Bormidese-Pro Paschese B 1-9

Speb-Pro Paschese A 9-4

Peveragno-Virtus Langhe B 8-9

Riposa: Canalese

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

I risultati della terza giornata degli ALLIEVI

Allievi Girone A - Terza giornata

Albese A-Taggese 0-8

Araldica Castagnole-Cortemilia 8-3

Murialdo-Albese B 5-8

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Allievi Girone B - Terza giornata

Subalcuneo-Peveragno 8-6

Monastero Dronero-Pro Paschese 8-6

Riposa: Caraglio

CLASSIFICA e PROSSIME GARE

I risultati della seconda giornata degli ESORDIENTI

Esordienti Girone A - Seconda giornata

Taggese-Prodeo 7-3

Murialdo-Amici del Castello 2-7

Lunedì 30 maggio ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Bormidese

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Esordienti Girone B - Seconda giornata

Virtus Langhe-Alta Langa 1-7

Monastero Dronero-Pro Paschese 0-7

Lunedì 30 maggio ore 18.30

a Monticello d'Alba: Monticellese-Subalcuneo

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Esordienti Girone C - Seconda giornata

Araldica Castagnole B-Valle Bormida 7-0

Cortemilia-Gottasecca 0-7

Lunedì 30 maggio ore 18.30

a Bubbio: Bubbio-Araldica Castagnole A



CLASSIFICA e PROSSIME GARE

I risultati della prima giornata dei PULCINI