Calcio. Davide Brignoli è il nuovo allenatore del Ceriale

L’ A.S.D. Ceriale Progetto Calcio ha comunicato ufficialmente di aver assegnato la guida tecnica della Prima Squadra a Mister Davide Brignoli.

“Quando ho parlato per la prima volta con Davide mi ha colpito subito la sua determinazione e la voglia di mettersi a disposizione del Ceriale - ha dichiarato il Direttore Sportivo Pietro Sansalone - Ha voglia di fare bene e di dimostrare di essere all’altezza di una società strutturata e blasonata con un settore giovanile importante e tanti ragazzi promettenti da far crescere. Ho trovato un profilo disponibile, con grinta e che vuole il massimo rispetto delle regole da parte del gruppo. Sono sicuro che possa svolgere il suo ruolo a dovere. Davide subentra ad una figura (quella di Andrea Biolzi ndr) che in questi anni ha costruito molto, gettando buone basi e permettendoci di crescere. Va quindi fatto un grandissimo ringraziamento a Biolzi per questi anni ed un grande augurio a Davide per questa sua nuova avventura professionale”.

Brignoli, classe 1978, da calciatore ha vestito le maglie di molte società del comprensorio ed insieme a Pietro Sansalone è stato uno dei protagonisti della “cavalcata dei record” nell’Alassio Fc: dalla Terza Categoria alla promozione in Eccellenza in 4 stagioni.

Nelle stagioni successive, Brignoli, ha militato nella Dianese e nel Soccer Borghetto dove ha maturato la decisione di appendere le scarpette al chiodo e cominciare l’avventura in panchina. Con il Soccer ha vinto la Coppa Italia di Promozione.