Giovani D Valore, podio tutto piemontese, tra le liguri primo il Ligorna solo sesto: ecco la nuova classifica del Girone A

Si conferma ancora una volta una provincia poco per giovani il savonese per quanto riguarda la Serie D.

La scorsa settimana è stata pubblicata la nuova graduatoria di “Giovani D Valore”, il programma istituito dalla Lega Nazionale Dilettanti, finalizzato a riconoscere un importante premio economico ai club pronti a schierare i propri under.

Se negli scorsi mesi era stata annullata la posizione dell'Albenga, poi esclusa dal campionato, per aver infranto il regolamento rinunciando a una trasferta della Juniores Nazionale, per trovare le due savonesi in graduatoria serve scendere nelle ultime piazze. Al 16esimo posto, con 85 punti, c'è la Cairese mentre un gradino più sotto, a quota 60, il Vado.

Dando uno sguarda globale, a livello regionale svetta il Ligorna ma solamente al sesto posto (311 punti), con l'Imperia undicesima (174 punti), la Sanremese tredicesima (a quota 161) e, a chiudere, la Lavagnese con soli 35 punti.

Podio invece tutto piemontese: in cima alla graduatoria c'è il Chisola con 696 punti, seguito da Borgaro Nobis e Saluzzo.

La graduatoria completa