Vela: uno sport sempre più popolare

La vela: uno sport in ascesa

Con oltre 140.000 iscritti soltanto in Italia alla FIV, Federazione Italiana Vela nel 2018, e numeri crescenti, andare a vela si conferma uno tra gli sport preferiti dagli italiani di tutte le età. I ragazzini italiani si avvicinano al mondo della vela già a 6 anni, e sono 40 .000 gli studenti coinvolti ogni anni nelle attività organizzate dai circoli affiliati alla Federazione Italiana Vela.

I motivi di tanto interesse sono facili da capire: con oltre 8.000 km di coste, l’Italia è da sempre legata a doppio filo con il mare, e la vela in particolare è un amore che affonda le sue radici nel tempo e continua ad affascinare.

Basti pensare all strepitoso successo del team di imbarcazioni di Luna Rossa, che soltanto nel 2021 è arrivata in finale all’America’s Cup, oppure all’equipaggio tutto italiano di Mascalzone Latino, che nel 2017 ha vinto il Campionato Mondiale Orc.

Ma non c’è bisogno di scomodare le regate e le coppe del mondo per capire quanto sia crescente l’interesse verso la vela, sia come attività sportiva che da diporto. In Italia, nonostante la crisi economica causata dalla pandemia, il settore nautico è in crescita. Un’indagine di Confindustria ha infatti indicato una crescita del 44% delle attività legate al turismo nautico nel nostro Paese.

Quali sono i benefici della vela?

Salire su di una barca e allontanarsi piano piano dal caos e dalle preoccupazioni quotidiane, anche solo per una gita di poche ore, è un’attività che offre benessere a tutti i livelli. Relax, fiducia in sé stessi, contatto con la natura, divertimento, ma anche molti altri benefici ,non soltanto psicologici ma anche fisici.

Le ricerche hanno ad esempio dimostrato che, oltre ad apportare una potente azione rilassante, il contatto con il mare e l’aria aperta abbassano la frequenza cardiaca e agiscono positivamente sui livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Andare a vela, poi, è il modo ideale per dare una mano anche all’ambiente, navigando come si faceva migliaia di anni fa, senza inquinanti sonori né fossili, e per entrare in contatto con la natura rispettando il paesaggio marino e sottomarino. In barca a vela si apprezzano il silenzio e lo sciabordio delle onde, e il piacere di sentirsi parte dell’ambiente che ci circonda.

È vero che la vela è un’attività di nicchia?

No, non è più così. Anche se impegnativa, e spesso scelta dai ricchi, la vela è alla portata di tutti. Non è necessario avere la patente nautica o possedere un super yacht per apprezzare la vela: esistono tantissime formule, dal noleggio barca con skipper all’imbarco singolo in catamarano con un gruppo di altre persone, che rendono una vacanza a vela davvero un’esperienza adatta a chiunque, anche alle famiglie con bambini. Anche per la vela, come per il resto del turismo, esistono rotte e stagioni più costose di altre.

In Italia l’alta stagione per il turismo nautico è in agosto, ma grazie al clima mite e alle lunghe estati mediterranee è possibile godersi una fantastica vacanza in barca dalla fine di aprile fino a ottobre inoltrato.

E poi, a ciascuno la sua esperienza: la vela come sport sviluppa lo spirito di squadra, la concentrazione, l’adattamento e tutta una serie di indispensabili competenze teoriche e pratiche, mentre la vela come attività da diporto è una pausa dalla routine quotidiana, in sintonia con il mare e il vento, e con la possibilità di scoprire i posti più belli della penisola da un punto di vista tutto nuovo.