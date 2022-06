Calcio, Borgio Verezzi. C'è un nuovo Direttore Generale, è Pino Castiglione

Continua il piano di strutturazione dirigenziale del Borgio Verezzi.

La società rossoblu è infatti pronta ad accogliere Pino Castiglione, titolare dell'omonima agenzia immobiliare, il quale ricoprirà la carica di Direttore Generale, oltre che di main sponsor della Prima Squadra.

"Come società - filtra dal Borgio Verezzi - non possiamo che essere felici di questo ingresso. L'arrivo di Pino si ricollega alla nostra dichiarata volontà di coinvolgere imprenditori locali per poter rendere il nostro percorso ambizioso ma al tempo stesso sostenibile. Gli obiettivi? La scorsa stagione poteva concludersi meglio, ma da parte nostra è forte la volontà di riscatto".