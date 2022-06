Calcio, San Francesco. Colpo di fulmine per Massimo Spotorno: "Loano ti fa innamorare. Carparelli? Feeling naturale con il calcio"

Il distacco di Massimo Spotorno dal calcio dilettantistico è durato per un tempo relativamente breve.

Dopo il termine dell'avventura con il Pietra Ligure, l'imprenditore in ambito alimentare, ha infatti deciso di sostenere il percorso di crescita della San Francesco Loano.

Un colpo di fulmine, scoccato in men che non si dica.







Spotorno, una nuova pagina dopo Calizzano e Pietra, in una piazza di grande fascino.

“Avevo seguito il campionato della San Francesco nei mesi passati, ma devo dire che entrare in una struttura come l'Ellena ti permette di respirare aria di grande calcio, indipendentemente dalla categoria. Non c'è voluto tantissimo, ad essere sincero, per stringere la mano a Roberto e Diego Burastero, hanno un entusiasmo contagioso e la vista dell'impianto dal ristorante è davvero impagabile”.







Vi state muovendo con particolare celerità, affrontare la Prima Categoria da neopromossa è una sfida non indifferente.

“E' vero. Siamo partiti con la conferma dei tanti giovani di buona qualità che han fatto parte della rosa della scorsa stagione. A tal proposito va ringraziato ognuno dei protagonisti che ha permesso alla società di prevalere in un girone complicatissimo.

Il nostro obiettivo è di fare bene, guadagnandoci partita dopo partita una salvezza tranquilla.

Fortunatamente abbiamo base solidissime, forse non tutte le società in Serie D hanno un'organizzazione come la nostra. Guardo la palestra, l'area infermeria, la lavanderia, la tecar per il recupero degli infortuni: mi sembra di essere davvero in categorie più importanti.

Loano e la sua gente del calcio ti fanno innamorare”.







Facciamo tre nomi: Carparelli, Badoino e Pastorino. Il primo lo avete trattato, gli altri due sono dati ormai in dirittura d'arrivo.

“Sono tre uomini importanti, non solo giocatori: farebbero le fortune di ogni squadra.

Carparelli è stato confermato dal Soccer Borghetto e un uomo con i suoi numeri, con tutto ili rispetto per l'età, testimonia un feeling assoluto e naturale con il calcio. Tanto di cappello.

Su Pastorino e Badoino non mi sbilancio: posso dire solo che risolverebbero molti problemi per qualsiasi allenatore...”.