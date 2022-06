Calciomercato, Ceriale. Oggi tocca agli under: avanti con Vinci, Genduso, Gloria e Secco

Anche per Daniele è arrivato il tempo della riconferma. Già nell’orbita della Prima Squadra da almeno 3 stagioni, ha dimostrato impegno, dedizione e molto attaccamento alla maglia. Impiegato in ruoli diversi, ha saputo far suoi insegnamenti e consigli, maturando molto come giocatore e ritagliandosi i giusti spazi sia in Promozione che nella Juniores. Siamo certi che il meglio deve ancora venire.