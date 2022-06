Pallacanestro Alassio, l’Under 13 è campione regionale, bis per i gialloblù

A distanza di due giorni dalla finale vinta dall'Alassio Under 14 scendono in campo gli Under 13 dopo che in stagione hanno collezionato 18 vittorie nel girone A, hanno superato nei quarti di finale la seconda classificata del girone B (Rivarolo Genova) e in una gara equilibratissima di semifinale la seconda del Girone D (Canaletto Spezia).

La finalissima Under13 si gioca in casa della squadra con il miglior quoziente che risulta essere Pallacanestro Vado (prima del girone B) in gara unica. Ben consci di affrontare una squadra preparata, in trasferta, alle 15.30 nel pallone di Vado i gialloblù scendono in campo un pò timorosi ma le finali non possono essere giocate con il rammarico di non aver dato tutto. Pian piano i gialloblù tornano in partita e dopo l'intervallo lungo aumentano l'intensità raggiungendo il più 14. L'ultimo quarto è al cardiopalma, Vado recupera ma Alassio ha la forza di mantenere quel minimo vantaggio che gli consente dare il la ai festeggiamenti dopo 40 minuti intensi in un clima torrido.

“E’ stata un’annata sorprendente e mai ci saremmo aspettati di arrivare in finale regionale. Il gruppo è molto appassionato, spesso si è allenato all’aperto e durante la stagione è migliorato tanto. Le vittorie fanno molto piacere e sicuramente resteranno ricordi indelebili in ognuno dei protagonisti ma ciò che ci preme maggiormente come società, più dei risultati, è poter accompagnare più ragazzi e ragazze possibili fino alla Prima squadra permettendo loro di crescere in un ambiente sano e sportivo”.

Da vera squadra è giusto menzionare chi, nel corso della stagione, è stato protagonista in questo campionato: Filippo Falco, Andrea Maffiola, Matteo Merello, Matteo Buttaci, Alex Moirano, Luis Puyal Paz, Luca Monticelli, Davide Magaletti, Camilla Tomasi, Sara Rechidi, Giorgia Fasceto, Margherita Merello, Yasmin Aarab, Gabriele Trushi, Rafael Zerbone, Gabriele Cavalli, Giovanni Gastaldi, Mario Mangos, Indra Lorusso, Romeo Sanguineti, Pietro Scognamiglio, Martina Tomasi, BRAVI TUTTI.

Pall. Vado 68 - Pall. Alassio 70 (21-22; 32-31; 47-58)