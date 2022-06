Calcio. L'Alassio FC potrà ripartire dalla Seconda Categoria, ma Ragazzoni vuole passare la mano

Spulciando nel comunicato di ieri pomeriggio è emersa chiara l'assenza dell'Alassio FC dall'elenco dei club abbinati alle varie categorie in cui potranno iscriversi.

La società giallonera non è stata radiata, nonostante non abbia portato a termine il proprio campionato, ma potrà comunque iscriversi all'ultima categoria della relativa delegazione (la Seconda per la provincia di Savona).

Il presidente Stefano Ragazzoni non ha nascosto la propria volontà di passare la mano, aprendo anche a una possibile fusione. Una possibilità che con la caduta in Seconda perde appeal, nonostante il buon pedegree della società fondata da Fabrizio Vincenzi.