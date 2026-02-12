Calcio | Carcarese. Babliuk svela i nuovi ingredienti visti in campo contro il Millesimo: "Cuore, grinta e cattiveria ci erano mancati nel nostro percorso" (VIDEO)

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. È stata una settimana complicata, ci sono state diverse emozioni, noi abbiamo cercato di fare gruppo. Negli spogliatoi ci siamo parlati chiaro: abbiamo un obiettivo che in questo momento più

è importante di qualsiasi cosa e faremo di tutto per raggiungerlo. Sapevamo che con il Millesimo avremmo dovuto soffrire, ci abbiamo messo cuore, grinta e cattiveria, aspetti che ci sono mancati durante il nostro percorso. Da qui alla fine dovrà essere sempre così. Questo pareggio vale più di un punto. Sappiamo che ci saranno sempre partite difficili, chiunque affronteremo che sia il Molassana, il Millesimo o un’altra squadra dovremo mettere sempre fame e cattiveria”

Mikola Babliuk nel post partita di Carcarese-Millesimo ai canali ufficiali biancorossi.