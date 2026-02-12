Calcio | Vado, Veloce e Serra Riccò al fianco di Francesco Bonanni, i messaggi di vicinanza delle due società

Tante società nel corso delle ultime ore hanno dimostrato la propria vicinanza a Francesco Bonanni, il giocatore delle Albissole coinvolto in un incidente ieri pomeriggio, a poche ore dalla partita di coppa contro il Serra Riccò.

Attraverso i social, si è espressa proprio la società genovese, ma anche il Vado e la Veloe hanno voluto rivolgere gli auguri di una rapida guarigione all'attaccante biancoceleste.



La nota del Serra Riccò

"La famiglia del Serra Ricco' augura una pronta guarigione a Francesco Bonanni giocatore dell'Albissole coinvolto in un incidente stradale ieri sera, prima della semifinale di Coppa Italia giocata al Negrotto.Forza Francesco facciamo il tifo per te".



La nota della Veloce:

"Appresa con sgomento la notizia dell’incidente occorso a Francesco Bonanni, tutta la FBC Veloce 1910 si stringe alla famiglia ed alla Società Albissole, augurando all’atleta una pronta guarigione ed un breve rientro sul rettangolo verde".



La nota del Vado

"La 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚̀ esprime la più sincera vicinanza a 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐚𝐧𝐧𝐢, ex rossoblù e attualmente in forza all’Albissole, per il brutto incidente che lo ha coinvolto.

A Francesco rivolgiamo il nostro più sentito augurio di una pronta guarigione e di un rapido e completo recupero.

Siamo inoltre vicini alla sua famiglia in questo momento difficile, in particolare ai fratelli 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 e 𝐆𝐚𝐛𝐫𝐢𝐞𝐥𝐞, nostri atleti delle giovanili.

𝐅𝐨𝐫𝐳𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨"