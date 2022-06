Calcio. Le condoglianze di Celle e Varazze all'ex presidente giallorosso Lorenzo Cerisola

La nota giallorossa:

Il Celle Calcio si stringe attorno a Lorenzo Cerisola, ex presidente ed artefice della storica vittoria del campionato di prima categoria, ai figli Matteo e Martina, per la perdita della moglie Patrizia, persona speciale sempre gentile e sorridente che in cinque anni non ha mai saltato una partita che fosse in casa o in trasferta.

Lascerà un vuoto in tutti noi, ma ci porteremo sempre nel cuore le risate in tribuna. Ciao Patrizia. Al Cordoglio si unisce tutta la società del Varazze Don Bosco