Il messaggio augurale del club valbormidese:

Martedì alle 12.43 è nato Edoardo Lussi, primogenito del nostro ex portierone Luca e attuale allenatore dei portieri. A lui, parte integrante della nostra società, e alla sua splendida compagna Luana vanno i nostri migliori auguri. Vi aspettiamo la domenica sugli spalti a tifare Cioi in questa nuova splendida esperienza in prima categoria.