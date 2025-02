Calcio Serie D. Rinforzo in attacco, l'Imperia ingaggia Imadeddine Drief

Nonostante una situazione di classifica relativamente tranquilla, 36 punti col Saluzzo "in cima" al secondo troncone della classifica, l'Imperia non smette di compiere movimenti di mercato, in entrata e in uscita.

La società attraverso i propri canali social ha comunicato il tesseramento di Imadeddine Drief, attaccante e trequartista classe 2005, con trascorsi alla Fermana e alla Vis Pesaro. Mercato in entrata aperto solamente per giocatori svincolati. Mentre in partenza ci sono tre giovani: Matteo Nania, Augustin Rojo e Niccolò Petti.

L'innesto di Drief va almeno numericamente a rimpolpare il numero di attaccanti nella rosa a disposizione di mister Pietro Buttu, ormai abituato nel modulo consolidato del 4-2-3-1 a schierare Santiago Szerdi come falso nueve, in un momento di ottima forma per l'argentino. Anche quando in campo insieme a lui viene mandato il giovane Totaro, schierato sulla linea dei trequartisti

Tra le varie soluzioni a disposizione di Buttu per il reparto offensivo, da qualche mese è tornato anche il nome di Lenny Castagna, che di fatto aveva saltato tutto il girone d'andata, che i nerazzurri avevano iniziato con Bosetti e Cassata, che in corso d'opera hanno cambiato destinazione.