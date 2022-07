Calciomercato. Marco Prunecchi è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Argentina Arma: "C'è l'ambizione di vincere il campionato"

L’Argentina Arma Calcio SSD è lieta di annunciare che la guida tecnica della prima squadra, per la stagione 2022-23, è stata affidata a Marco Prunecchi.



Un ritorno da mister per Prunecchi ad Arma di Taggia visto che, nella stagione 2008-09, militò da giocatore, nel suo ruolo da attaccante, nell’Argentina realizzando 14 reti nel campionato di Eccellenza. Nella sua recente carriera da allenatore ha guidato le formazioni della Juniores Nazionale e Allievi della Sanremese Calcio.



“Sono molto felice di avere questa opportunità e desidero ringraziare tutta la società per aver pensato a me – dichiara il neo mister dell’Argentina Arma - non ho esitato un momento appena ho ricevuto la chiamata anzi ho accettato subito perché credo fermamente in questo progetto. In base ai giocatori che avrò a disposizione formulerò il miglior metodo di gioco possibile – conclude mister Prunecchi - perché la nostra ambizione è quella di vincere il campionato”.



Il direttore sportivo, Denis Settime, commenta così la scelta dell’allenatore:

“Abbiamo scelto Prunecchi perché noi avevamo bisogno di una persona competente, credibile, con un certo tipo di passato calcistico e che potesse assicurare continuità nel tempo. Marco è tutto questo. La sua carriera calcistica parla da sola. Come allenatore è giovane, ha molta voglia ed è alla prima esperienza con una prima squadra. Abbiamo deciso di puntare su di lui perché sicuramente è un immagine che da credibilità, impatto e dimostra quanto questa società abbia voglia di crescere in fretta con persone che appartengano al mondo del calcio.”