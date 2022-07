Pallanuoto. Colpo per la RN Savona, il montenegrino Bogdan Djurdjic è biancorosso

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con l’attaccante montenegrino Bogdan Djurdjic, classe ‘96.

Djurdjic con le squadre di Club ha vinto la Len Euro Cup con il Marsiglia nel 2019. Sempre con il Marsiglia ha vinto una Coppa di Francia ed uno Scudetto. Ha vinto anche uno scudetto nel Montenegro con il Budva.

Con la Nazionale ha vinto il Campionato Europeo Under 17 a Malta nel 2013, Ha vinto con il Montenegro la World League nel 2018, ed ha conquistato il terzo posto al Campionato Europeo a Budapest nel 2020.

Afferma Bogdan Djurdjic: ” Il Savona è una delle squadre top, non solo negli ultimi anni ma anche storicamente. Sono felice di entrare a far parte di una squadra con ambizioni come questa e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione”.

Dichiara il vice presidente e direttore sportivo, Giuseppe Gervasio: “Bogdan Djurdjic è un acquisto molto prestigioso, un giocatore di levatura internazionale. La Rari ha così completato l’organico per la prossima stagione agonistica, un organico sicuramente interessante”.