Calcio, Vadino. E' addio al calcio per Matteo Conforti. Il ds Giunta: "Perdiamo una persona splendida, per lui le porte rimarranno sempre aperte"

Già durante il torneo di San Bernardino la voce era iniziata a circolare con insistenza, ma ieri è stata confermata la notizia dello stop all'attività agonistica da parte di Matteo Conforti, uno dei giocatori più rappresentativi del calcio dilettantistico ingauno e capitano del Vadino.

Il direttore sportivo, Loris Giunta, ha voluto scrivere di suo pugno una lettera, a testimonianza del forte legame che lo legherà per sempre Matteo ai colori arancioneri.

"Ci sarebbero da dire tante e troppe cose. Personalmente, visto il rapporto che ci lega con Matteo, sono molto dispiaciuto per questa sua scelta. Abbiamo parlato molto e ho provato in vari modi prima che arrivasse alla sua scelta definitiva, ma rispetto le sue motivazioni che han portato allo stop.

Abbiamo condiviso negli anni tanti momenti belli di euforia e non solo. Per la società si perde prima che un giocatore, una persona splendida, con dei sani valori, che si è messa sempre a disposizione anche nella crescita di questo club.

Perdo un compagno di mille avventure, ma spero che sia solo un arrivederci. Ora è giusto che stacchi un po’ la testa dal mondo calcio, anche se credo che starci lontano per lui non sarà semplice.

Ma son sicuro che affronteremo altre nuove avventure assieme in vesti diverse!

Poi se ricambierà idea ovviamente la società sarà pronta a riaccoglierlo a braccia aperte, perchè questa sarà sempre casa sua.

Io stesso e la società Asd Vadino Football Club ringraziamo fortemente Matteo Conforti, in quanto capitano e primo giocatore ad appoggiare e credere in questo progetto iniziato 2 anni fa. Per tutto ciò che ha fatto all'interno del campo da gioco e al di fuori! E’ stato un onore vederti indossare questi colori, quella maglia, lottare e difenderla, e poterti vedere alzare al cielo tutto quello che si poteva vincere!

Gli auguriamo le cose migliori per lui!

Grazie infinte capitano!"