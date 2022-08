Calciomercato. Ancora "congelati" i giocatori in uscita dal Savona, prosegue la sospensiva sui trasferimenti

Dovrebbero arrivare novità entro i prossimi giorni (o almeno è questa la speranza di numerose società liguri) in merito a quello che probabilmente è il caso più spinoso dell'intera estate dilettantistica.

Dopo il passaggio del Savona nelle mani della cordata romana, un buon numero di giocatori, come risaputo, ha infatti richiesto di essere ceduto.

Alcuni trasferimenti erano stati portati a termine nella scorse settimane, ma il club biancoblu, come dichiarato del presidente Cannella anche al nostro giornale, ha sottolineato l'illegittimità di buona parte delle operazioni, in quanto i nuovi quadri dirigenziali savonesi non ne sarebbero stati informati.

La richiesta alla Federazione di congelare i trasferimenti ha avuto seguito, tanto che praticamente la totalità delle operazioni, come comunicato ai club, risulta di fatto sospesa.

Il caso più eclatante è quello di Luca Riggio, il cui ritorno alla Genova Calcio è stato annunciato tramite il canonico comunicato stampa, ma anche Gallotti, Cappannelli, Ilardo (anch'egli presentato dal Serra Ricco) e Francesco Esposito sono di fatto nella medesima situazione.

Con l'inizio della nuova settimana i lavori di tessitura tra i club coinvolti e il Comitato Regionale Ligure stanno proseguendo: l'auspicio è di trovare in tempi stretti una soluzione tanto condivisa quanto efficace per permettere ai giocatori di tornare sul rettangolo verde.