Calcio, Savona. Botta e risposta tra Pastorelli e Cannella: "Alla conferenza dichiarazioni e presenze politiche di parte". La replica: "Dichiarazioni di bassa lega"

Come ribadito a più riprese, le polemiche sul bando relativo alla concessione dello stadio Bacigalupo non sono mancate, fino alla presa di posizione del presidente della Consulta dello sport, Aureliano Pastorelli , apparse stamane sul Secolo XIX.

Pastorelli ha ritenuto inadatte alcune dichiarazioni sul bando, fino a chiamare in causa la possibilità di una turbativa d'asta, e la presenza di numerosi esponenti di Fratelli d'Italia.

"In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Pastorelli, con cui ho avuto il piacere di confrontarmi telefonicamente sulle sue dichiarazioni, si precisa che il mio ruolo istituzionale non ha nulla a che vedere con la carica di presidente del Savona calcio in quanto democraticamente nominato dall'assemblea dei soci il giorno del subentro.