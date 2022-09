Calcio, Eccellenza. Cairese, primo brindisi in campionato. Boveri crede nei gialloblu: "Tante favorite, ma vogliamo rimanere agganciati a loro" (VIDEO)

La Cairese è in perfetta media inglese in questi primi 180 minuti di gioco nel campionato di Eccellenza: pareggio in trasferta contro il Campomorone per 0-0 all'esordio e vittoria di misura sulla Sestrese nel finale in casa, per un totale di 4 punti.

I gialloblu vedono ancora la porta inviolata e si scoprono difesa bunker del torneo, con nessun gol raccolto nel sacco, alla pari della Genova Calcio.

Ad analizzare la vittoria di misura contro i verdestellati è il difensore Emanuele Boveri che crede fortemente nella sua squadra: "In questo campionato ci sono tante favorite, ma vogliamo rimanere agganciati a loro", ha dichiarato il difensore a fine match. La vittoria contro la Sestrese è importante, siamo contenti di questo successo realizzando un ottimo match con tante occasioni.

Sulla nuova stagione Boveri non ha dubbi: "Siamo un grande gruppo, sono arrivati giocatori giocavi che si stanno amalgamando al meglio: con i piedi per terra puntiamo ad un campionato di vertice rimanendo attaccati al gruppo di testa".