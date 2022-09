Volley, Serie C. Il VBC Savona non si ferma e annuncia un'altra conferma: resta in biancorosso Walter Ratto

Avanti di riconferme in casa VBC Savona, i biancorossi potranno contare anche per questa stagione su Walter Ratto.



Giunto alla sua terza annata con il sodalizio savonese, la banda divenuta libero classe 2001, è soddisfatto della sua permanenza:



"Sono molto contento che sia riniziata la stagione. C’è grande entusiasmo da parte di tutti e molta voglia di darsi da fare, con i nuovi innesti credo che potremo fare bene quest’anno, visto anche com’è finito il campionato l’anno scorso. Farò di tutto per poter dare il mio contributo alla squadra, per portare a casa risultati utili visto che è la cosa più importante."