Calcio. Savona. La società festeggia il passaggio del turno in Coppa e porge al Comune un ramoscello di ulivo: "Un piccolo traguardo dedicato alla città, adesso è il tempo della reciproca collaborazione"

E' arrivata ovviamente anche nella capitale l'eco del passaggio del turno del Savona in Coppa Liguria.

Il 3-2 sulla Letimbro ha garantito il successo nel gruppo F, con la dirigenza pronta a congratularsi con la squadra e lo staff tecnico.

La società ha voluto anche sottolineare l'importanza della collaborazione con l'amministrazione comunale, in attesa di capire come evolveranno gli eventi una volta che il bando per il Bacigalupo andrà verosimilmente deserto:

"Gli imprenditori e tutta la società si congratulano con la squadra per il passaggio del turno offrendo una prestazione superba nonostante la mancanza di alcuni elementi importanti. Stiamo lavorando per far arrivare altri giocatori che rinforzeranno un gruppo che partita dopo partita si sta amalgamando sempre di più sotto l'abile regia di mister Frumento e la super visione di Umberto Maddalena senza dimenticarci la passione del nostro magazziniere Gianpaolo Pellegrino e della professionalità di Simonetta Barberis e farci trovare pronti per il campionato. Un ringraziamento personale va a Riccardo Quintavalle la cui esperienza e la tenuta atletica ha permesso di dare maggior fiducia a questa squadra dentro e fuori gli spogliatoi. Questo piccolo traguardo lo vogliamo dedicare a tutta la città di Savona e a tutti i tifosi che hanno creduto in questi imprenditori e in questa società e soprattutto a coloro che, scappando, pensavano che senza di loro il calcio a Savona fosse finito.

Adesso è il tempo di una reciproca collaborazione, nel rispetto dei ruoli per far rinascere il calcio savonese perché questa squadra, e Savona in primis, si merita una casa e lo dimostra il tanto affetto dei tifosi che sono venuti oggi ad incoraggiare i ragazzi. Tutti insieme si vince e noi siamo venuti qui per vincere insieme a tutti".