Calcio. FCD Borghetto organizza il 1° Memorial Fausto D'Agostino

Giovedì 22 settembre alle ore 20, presso il campo sportivo "Oliva" di Borghetto Santo Spirito, si terrà il primo Memorial Fausto D'Agostino.

La società FCD Borghetto 1968 ha deciso di organizzare questo torneo, che vedrà la partecipazione dell'US Villanovese e dell'US Pontelungo 1949, per tenere viva la memoria di uno splendido ragazzo che ci ha lasciato troppo presto.

"Fausto ha indossato i nostri colori per poco tempo, ma ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Questo è il nostro modo di non dimenticarlo. Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine a Matteo Pesce per averci fornito un prezioso aiuto nell'organizzazione di questo torneo", dichiarano dal sodalizio.