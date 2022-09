Basket. Pallacanestro Vado, scattano i campionati Senior e giovanili

Scatta questo fine settimana la stagione della Pallacanestro Vado con gli esordi sabato al Pallone di Vado alle 18.15 dell’Under 17 Eccellenza nel derby contro MyBasket Genova e domenica a Cogoleto alle 18,30 della Serie C Silver contro la squadra locale.

Un unico gruppo, composto da 17 ragazzi si dividerà su tre campionati (Serie C, Under 19 Eccellenza e Under 17 Eccellenza) che avrà a condurlo uno staff nutrito e di livello.

Saltarelli sarà il campo allenatore della serie C con La Rocca assistente mentre Imarisio condurrà u19 e u17 Eccellenza con Saltarelli, Roganovic e La Rocca assistenti.

Come al solito la prima squadra sarà al servizio del settore giovanile e dopo 4 anni Pallacanestro Vado ha chiesto la riammissione al massimo campionato Senior della regione proprio perché il nucleo del 2003/2004, che ha raggiunto tre finali nazionali, è arrivato quasi a fine giovanile e aveva bisogno di un contenitore da posizionare un gradino più in alto.

L’età media sarà di 17 anni e mezzo e un campionato senza promozioni causa riforma dei campionati consentirà di essere ancor meno condizionati dal risultato.

I nuovi inserimenti sul telaio Under 19 Eccellenza dello scorso anno saranno quattro: Luca Salomone (1999, il vecchio del gruppo) Alessandro Morando e Lazar Vujic (2004) e Dimitrie Stankovic (2006).

Oltre ad Abdramane Siby volato a Belgrado in casa Mega, la squadra non potrà contare sul rilevante apporto di Nicolò Bontempi, Università e C Gold a Milano.

Già martedì prossimo, poi, inizierà il campionato Under 19 Eccellenza (Vado ore 20,45) con i biancorossi che ospiteranno Moncalieri nella nuova versione del campionato nazionale ridotto a sole 72 squadre in Italia.

Una stagione molto impegnativa ma altrettanto stimolante.