Calcio. Coppa Italia di Eccellenza, si riparte con due triangolari verso la finale regionale: subito il big match Imperia-Cairese, in scena anche Busalla-Canaletto

Una formula atipica se vogliamo, senza alcun match ad eliminazione diretta prima della finale. La Coppa Italia di Eccellenza, dopo la prima fase andata in scena nel pre campionato, torna in campo questa sera, con la prima giornata dei due triangolari da cui usciranno direttamente fuori le finaliste della fase regionale.

Saranno due gironcini dal notevole contenuto tecnico: Imperia, Cairese, Sestrese da una parte, Canaletto, Busalla e Lavagnese dall'altra.

Si parte nel tardo pomeriggio con il match del "Ciccione" tra Imperia e Cairese (ore 18.30), con Lupo e Alessi che potrebbero concedere spazio a qualche giocatore fin qui meno utilizzato, ma senza snobbare assolutamente l'impegno.

In serata, a partire dalle 20.30, il via di Busalla-Canaletto, con la Lavagnese spettatrice interessata, così come la Sestrese per ciò che riguarda il gruppo ponentino.

Le restanti partite si giocheranno tra novembre e dicembre.