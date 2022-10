Calcio, Serie D. Il Vado non si ferma più! 3-2 al Borgosesia dopo una gara dalle mille emozioni

VADO - BORGOSESIA 3-2 (8' e 58' Di Renzo, 46' Lo Bosco - 11' Marra, 31' Fossati)

FINISCE QUA! TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER IL VADO CHE SUPERA 3-2 IL BORGOSESIA!

50' ultima occasione per il Borgosesia, punizione di Favale, svetta Fossati, ma l'impatto con la sfera non è fruttuoso

47' tacco di Spanu a liberare, poi spazza l'area D'Iglio

47' angolo per il Borgosesia, si chiude il Vado. Batte Favale

45' respira il Vado con l'ennesima iniziativa a sinistra di Spanu, angolo per i rossoblu

45' cinque minuti di recupero

42' 3-4-1-2 nei minuti finali per il Vado con D'Iglio a supporto di Adusa e Manno

39' ammonito Colombo, spaccata in ritardo su Adusa

37' prosaico ma efficace nella sintesi l'allenatore ospite: "Due mer.... in due minuti. Partita buttata via!"

36' risponde Lunardon con Colombo per Lauciello

36' nel Vado c'è spazio anche per Manno, esce Di Renzo.

35' subito ammonito Salami.

34' segnali della forza del Vado. Ropolo era quasi finito nel "dimenticatoio" dopo l'infortunio in estate, ma l'ex Catania ha rappresentato uno degli ingaggi principali da parte del ds Luca Tarabotto

32' Ropolo per Capra, si copre Didu. Nel Borgosesia Salami per Donadio

30' si vede il Borgosesia con Donadio, mancino dal limite, De Bode rintuzza in angolo

27' ammonito Frana per la trattenuta di Di Renzo. Piccolo battibecco anche tra Lunardon e Didu

25' ancora una sostituzione per il Vado. Esce Castiglione, in campo le geometrie di Mele

21' ammonito Di Renzo

20' risponde Lunardon, in campo Monteleone e Favale, escono Pecci e Gualtieri

19' cambio Vado, esce Lo Bosco, entra Adusa

16' Lo Bosco a terra, entra lo staff medico

13' IL VADO RIMETTE LA FRECCIA! DI RENZO DI TESTA DOPO IL SOLITO ASSIST DI SPANU! ALTRI RITMI, ALTRO VADO!

12' cambio Vado, esce Castelletto, entra Capano

10' aggancio volante di Lo Bosco in area, fuori però dalla disponibilità per una conclusione, c'è Capra a rimorchio palla fuori

4' come un balsamo per il Vado questo gol in avvio di ripresa

1' SUBITO LO BOSCO! LA ZAMPATA DEL CAPITANO! NEMMENO IL TEMPO DI FAR AVVIARE IL CRONOMETRO CHE ARRIVA IL 2-2

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, si torna negli spogliatoi con il vantaggio del Borgosesia al Chittolina

44' trattenuto Di Renzo, giallo a Lauciello

42' Ecco l'occasione! Dormita della retroguardia del Borgosesia che porta Lo Bosco al destro da distanza ravvicinata, Gilli si rifugia in angolo

40' cinque minuti alla fine del primo parziale, serve riordinare le idee nell'intervallo all'interno dello spogliatoio rossoblu

37' Lo Bosco non aggancia per un nulla in piena area. Prova a riaffacciarsi dalle parti di Gilli la squadra di Didu

34' vantaggio ospite giusto dopo la prima mezz'ora, ci sono ritmi in campo diversi. Didu chiede ai suoi di rimanere comunque in partita

31' BORGOSESIA IN VANTAGGIO! Punizione forte di Donadio a caccia di una deviazione, il batti e ribatti porta Fossati al tiro in piena area, destro sotto la traversa e sorpasso granata

29' Castiglione trattiene Vassallo al limite, punizione dal limite per i granata e ammonizione per la mezz'ala rossoblu

25' scambio stretto intelligente tra Lo Bosco e Capra. Pallone di ritorno un filo lungo per permettere al 9 di presentarsi solo davanti a Gilli.

22' sbaglia anche D'Iglio, sintomo di una manovra vadese troppo farraginosa

19' infatti arriva puntuale l'esortazione di Didu: "Dobbiamo tenerla!"

18' Borgosesia ipnotico nel possesso palla, abbinato ad accelerazioni improvvise, il Vado prova a non farsi coinvolgere, seppur a tratti la manovara rossoblu sia troppo precipitosa

13' TRASFORMA MARRA! 1-1 AL CHITTOLINA!

12' RIGORE PER IL BORGOSESIA! BUCO DIFENSIVO SFRUTTATO DA DONADIO, ASCIOTI ESCE IN RITARDO E STENDE LA PUNTA

11' Lunardon invita i suoi a continuare a giocare. Apprezzabile l'intenzione del tecnico, ma dietro i suoi sono apparsi fin da subito leggeri

8' VADO IN GOL! DI RNEZO! ANCORA BUCATO IL BORGOSESIA A DESTRA, CROSS IN CENTRO RIBADITO IN PORTA DAL PROPRIO CANNONIERE DOPO LA RESPINTA DELLA TRAVERSA

6' errore in uscita della difesa ospite, Di Renzo ruba palla a Rekkab coinvolgendo Lo Bosco e infine Capra, tiro al volo bloccato da Gilli

3' Borgosesia subito manovriero come sua prassi, Lo Bosco chiama giocate verticali già dai propri compagni di difesa

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADO: Ascioti, D'Iglio, De Bode, Capra, Castelletto, Lo Bosco, Di Renzo, Codutti, Castiglione, Bane, Spanu.

A disposizione: Fresia, Ropolo, Manno, Adusa, Ghigliotti, Casazza, Capano, Mele, Allogho.

Allenatore: Didu

BORGOSESIA: Gilli, Frana, Rekkab, Giraudo, Lauciello, Pecci, Gualtieri, Vassallo, Donadio, Marra, Fossati,

A disposizione: Gragnoli, Iannacone, Monteleone, Mirarchi, Salami, D'Ambrosio, Colombo, Favale, Attolou

Allenatore: Lunardon

Arbitro: Bianchi di Prato

Assistenti: Cardini di Firenze e Perlamagna di Carrara