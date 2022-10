Volley, Serie D. Tweener Andora pronte ad iniziare il campionato, Francesca Taricco: "Siamo motivate a far bene"

Inizia sul campo di casa il campionato di Serie D del Tweener Andora, le prime avversarie delle biancoblù sono le arenzanesi del Volare Volley. Arrivano cariche e motivate le ragazze di coach Ammendola, come conferma anche la vice-capitana Francesca Taricco:

“Siamo molto motivate a fare bene” – esordisce la centrale classe 1985 – “Ci siamo allenate duramente sia sulla parte fisica che sulla fase di gioco, cercheremo di mettere in pratica e sfruttare al meglio tutte le nostre qualità. Siamo anche riuscite a provare la squadra in un paio di amichevoli che ci hanno permesso di affinare l’intesa tra di noi e ad entrare meglio nel ritmo partita. Siamo decisamente cariche per questo inizio di campionato.”

Si parte con l’obiettivo di stare in alto e puntare qualcosa di importante: “Il gruppo è eterogeneo ma coeso” – prosegue Francesca – “Ci divertiamo in palestra e questo è il primo passo per ottenere dei buoni risultati. Siamo un gruppo che non molla mai, quindi faremo tutto il possibile per cercare di confermare i risultati ottenuti lo scorso anno. Per fare un campionato di vertice servirà tanta grinta e determinazione, ma soprattutto dovremo saper sfruttare le qualità e le caratteristiche di ognuna di noi, che in base alle situazioni sicuramente potrebbero fare la differenza.”