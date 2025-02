Calcio. Il Pontelungo batte la Carcarese ed è primo, Zanardini e Ardissone: "Ora obiettivo minimo playoff, testa bassa e pensiamo al Cella" (VIDEO)

Era visibilmente soddisfatto Fabio Zanardini nei corridoi del Riva, pochi secondi dopo il fischio finale del big match con la Carcarese. Un due a uno in rimonta grazie alla doppietta di Ardissone. Proprio il tecnico e l'attaccante granata sono stati protagonisti in sala stampa. Un mix di orgoglio e gioia per loro, ma anche il monito a non calare il livello di concentrazione.