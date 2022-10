Calcio, Albenga. Pochissimi in Italia a punteggio pieno come gli ingauni, solo il Victor San Marino fa meglio con una gara disputata in più

E' una marcia senza sosta quella che l'Albenga sta continuando a portare avanti da inizio stagione.

Un percorso netto nei primi sette appuntamenti di campionato, tanto da porre nel carniere di mister Buttu e dei suoi ragazzi ben 21 punti.

La vittoria per 3-1 di ieri pomeriggio sul terreno del Rivasamba ha rappresentato l'ennesima pagina felice di questo avvio di stagione, in attesa del confronto di domenica prossima contro la Lavagnese.

Pochi in Italia, nei gironi di Eccellenza, stanno infatti reggendo il ritmo dei bianconeri. Solo il Victor San Marino (girone B dell'Emilia Romagna), pur con identica media punti, può esser messo davanti all'Albenga, dato che ha disputato una gara in più rispetto agli ingauni.

Bottino pieno in sette incontri anche per una società storica come il Giulianova e per i lucani dell'Elettra Marconia. Un gradino sotto il Cuneo con 18 punti in sei incontri; bottino pieno anche per le due pugliesi Manfredonia e Gallipoli ma con cinque match disputati.

Il punto regione per regione

Abruzzo

Giulianova 21 punti in 7 partite (media 3)





Basilicata

Elettra Marconia 21 punti in 7 partite (media 3)





Calabria

Gioiese 15 punti in 6 partite (media 2,5)

Campania

Girone A – Ischia 16 punti in 7 partite (media 2,28)

Girone B – Agropoli 19 punti in 7 partite (media 2,71)

Emilia Romagna

Girone A – Virtus Castelfranco 22 punti in 8 partite (media 2,75)

Girone B – Victor San Marino 24 punti in 8 partite (media 3)

Friuli Venezia Giulia

Calcio Maniago Vajont 19 punti in 7 partite (media 2,71)

Lazio

Girone A – Aurelia Antica Aurelio 14 punti in 6 partite (media 2,33)

Girone B – Sora Calcio 15 punti in 6 partite (media 2.5)

Lombardia

Girone A – Oltrepò 19 punti in 8 partite (media 2,37)

Girone B – Tritium Calcio 21 punti in 8 partite (media 2,62)

Girone C – Rovato 19 punti in 8 partite (media 2,37)

Marche

Osimana e Atletico Ascoli 12 punti in 6 partite (media 2)

Molise

Campobasso 18 punti in 6 partite (media 3)

Piemonte – Valle D'Aosta

Girone A - Accademia Borgomanero 16 punti in 6 partite (media 2,66)

Girone B - Cuneo 18 punti in 6 partite (media 3)





Puglia

Girone A – Manfredonia 15 punti in 5 partite (media 3)

Girone B – Gallipoli 15 punti in 5 partite (media 3)

Sardegna

Sassari Latte Dolce 23 punti in 9 partite (media 2.55)

Sicilia

Girone A - Akragas 16 punti in 6 partite (media 2,66)

Girone B – Nuova Igea Virtus 13 punti in 6 partite (media 2,16)

Trentino Alto Adige

Mori Santo Stefano 19 punti in 8 gare (media 2,37)

Toscana

Girone A – Fratres Perignano 12 punti in 6 partite (media 2)

Girone B – Figline 13 punti in 6 partite (media 2,16)

Umbria

Ellera Calcio e San Sisto 13 punti in 6 partite (media 2,16)

Veneto

Girone A – Ambrosiana 16 punti in 8 partite (media 2)

Girone B – Treviso 19 punti in 7 partite (media 2,71)